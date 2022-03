Séoul publie une déclaration conjointe contre les exportations d'armes vers la Birmanie

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié une déclaration dénonçant la junte militaire birmane actuellement au pouvoir du pays de l’Asie du Sud-est, et ce, conjointement avec 20 autres nations et régions, dont l’Union européenne, les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.Selon l’annonce faite hier par le ministère, le texte exhorte tous les pays à interdire d’exporter des armes au régime autoritaire birman et à renouer avec la démocratie alors que ce dernier ne cesse d’exercer une violence sanglante contre ses citoyens.Plus précisément, les Etats signataires ont également demandé aux autres nations de soutenir le peuple birman et à « arrêter immédiatement la vente ou le transfert d’armes, d’équipements militaires, de matériaux et l'aide technique vers la Birmanie », conformément à une des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies.