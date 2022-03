Yoon Suk-yeol propose à Xi Jinping de coopérer pour une gestion stable de la région

Photo : YONHAP News

Le président élu a eu un premier entretien téléphonique avec le chef de l’État chinois vendredi après-midi. Les dernières provocations nord-coréennes ont dominé leurs discussions. Yoon Suk-yeol lui a proposé de coopérer pour la stabilité de la situation dans la péninsule coréenne.Sa conversation avec Xi Jinping a duré pendant 25 minutes. Cet entretien avait été prévu avant le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen afin d’échanger des salutations après l’élection de Yoon.Le futur numéro un sud-coréen a d’abord suggéré à son interlocuteur de collaborer pour la réalisation d’une dénucléarisation complète de la péninsule et pour sa pérennité, en expliquant que la dernière provocation inquiète beaucoup les sud-Coréens.De son côté, le président chinois a qualifié les relations entre Séoul et Pékin de « voisins incapables de déménager » pour souligner l’importance de leur développement solide. Mais les deux parties n’ont pas précisé, dans leur communiqué publié après cet entretien, s’il avait fait mention du dernier tir de missile de Pyongyang.Pour rappel, le successeur de Moon Jae-in avait fermement averti, jeudi sur les réseaux sociaux, que la Corée du Nord n’avait rien à gagner par ce genre de provocation. Ce qui fait preuve d’une prudence par rapport à la position qu’il affichait pendant la campagne électorale selon laquelle il n’hésiterait pas à adopter une attitude plus ferme contre le régime de Kim Jong-un.Selon sa porte-parole, c’est le rôle d’un président élu de rester en retrait pour que le chef de l’armée actuellement en fonction puisse donner les ordres clairs.Par ailleurs, Yoon s’est également fait briefer par le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, sous l’ordre du président de la République.A cette occasion, il lui a appris les récents mouvements de la Corée du Nord et les mesures que le gouvernement envisage de prendre, entre autres. La Cheongwadae a annoncé, dans la foulée, que l’administration au pouvoir continuerait de coopérer sur la sécurité et les affaires étrangères avec le président élu avant son investiture officielle prévue en mai.