COVID-19 : l’épidémie recule peu à peu en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La vague Omicron a passé son pic et commence à reculer. Le ministre de la santé Kwon Deok-chul a fait cette annonce ce matin lors d’une réunion sur la lutte sanitaire. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 187 213 nouvelles infections. Le chiffre est tombé en dessous de 200 000, une première en 25 jours. Pourtant, le nombre de patients en état critique a établi un nouveau record avec 1 273, et le nombre de décès a augmenté de 159.Désormais, le sous-variant BA.2, aussi appelé « Omicron furtif » est devenu majoritaire dans le pays en représentant 56,3 % des contaminations la semaine dernière. A l’instar de certains pays qui connaissent un rebondissement avec la propagation de ce dernier, les autorités sanitaires locales appellent à maintenir une certaine prudence.Kwon a ajouté qu’une observation plus méticuleuse pour confirmer l’affaiblissement de l’épidémie est nécessaire compte tenu des cas non détectés à cause des individus qui évitent d’effectuer un test de dépistage malgré leurs symptômes.La cellule centrale de la crise a ainsi élargi la capacité de traitement des patients : 9 130 cabinets locaux sont disponibles pour accueillir 1,58 million de patients aux symptômes bénins, et 1 139 établissements sont chargés de surveiller ceux à haut risque. De plus, 263 centres médicaux sont mis à la disposition pour les habitants touchés par une autre maladie que le COVID-19.A propos de la pilule antivirale, les traitements pour 460 000 personnes seront introduits d’ici fin avril. Les autorités sanitaires envisagent de recourir à l’Evusheld, une bithérapie d'anticorps monoclonaux destinée aux patients souffrant de déficit immunitaire.