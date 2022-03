Punggye-ri : le ministère sud-coréen de la Défense détecte le rétablissement du site

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé ce matin avoir détecté des tentatives de restauration du site d'essais nucléaires de Punggye-ri en Corée du Nord.Selon son porte-parole, les galeries 3 et 4 où aucun test nucléaire n’a été réalisé étaient en réparation, et les activités se concentrent notamment sur l’unité 3. En mai 2018, Pyongyang a fait exploser les tunnels 2 à 4 devant les journalistes étrangers. Boo Seung-chan a ajouté que les autorités militaires de la Corée du Sud et des USA, en étroite collaboration, restaient attentives aux moindres mouvements au nord du 38e parallèle.Par ailleurs, le ministère de la Réunification estime que le clip de propagande du royaume ermite lié à son dernier tir d’essai d’ICBM a pour but de souligner l’exploit et la signification de ce lancement. Sa porte-parole Lee Jong-joo a tenu ces propos ce matin lors d’un briefing régulier.Le ministère a exhorté Pyongyang à suspendre tout de suite les démarches qui enveniment les tensions dans la péninsule et à retourner à la voie du dialogue. Et de préciser que Séoul garde un œil sur l’évolution de la situation, et se tient prêt à toutes les possibilités en coordination avec Washington.