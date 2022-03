Yoon Suk-yeol ambitionne de renouer les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président élu a déclaré qu’il est urgent d’améliorer les relations entre Séoul et Tokyo de façon centré sur l’avenir, et que les deux pays doivent déployer beaucoup d’efforts pour y parvenir. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin lors d’une rencontre avec Koichi Aiboshi, l’ambassadeur du Japon en Corée du Sud.Selon le futur chef de l’Etat, les deux voisins se divisent sur certains sujets, mais le dialogue sincère pourrait résoudre même les problèmes les plus épineux. Avant son élection, il avait affiché son intention de reconstruire la « diplomatie de la navette », consistant à ce que les leaders visitent fréquemment le pays de l'autre pour mener des négociations de travail.A cette occasion, Yoon a remercié le Premier ministre nippon Fumio Kishida pour l’avoir félicité au téléphone lors sa victoire à la présidentielle. Son interlocuteur, quant à lui, a répondu que le Japon avait confiance en lui.