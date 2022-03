Photo : YONHAP News

Les températures au pays du Matin clair continuent à faire le grand écart. Aux alentours de 2°C au nord et de 5°C au sud, elles ont bondi à 15°C dans l'après-midi sur l’ensemble de la péninsule. Un phénomène qui devrait se réitérer demain.Le temps était optimal aujourd’hui pour programmer une ballade : assez clair et ensoleillé sur la moitié nord, il a été parsemé de quelques nuages au sud.De plus la qualité de l’air a affiché un excellent niveau tout au long de la journée.