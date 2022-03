Sondage : 46 % des sud-Coréens ont un avis favorable sur la future administration Yoon

Photo : YONHAP News

Les citoyens sud-coréens semblent avoir de plus en plus de doutes sur la future administration de Yoon Suk-yeol. D’après une enquête réalisée par le cabinet Realmeter à la demande du journal en ligne Media Herald, 46 % des sondés avaient un avis favorable sur elle. En revanche, 49,6 % ont donné une réponse inverse, soit une hausse de quatre points par rapport au dernier sondage réalisé une semaine plus tôt.Par contre, le président sortant Moon Jae-in a vu le nombre de personnes juger son bilan positivement grimper, avec 46,7 % tandis que 50,7 % n’étaient pas satisfaits de son quinquennat. Parmi les partis politiques, le Minjoo, le parti présidentiel actuel, a récolté le plus de soutien avec 42,7 %, suivi par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation gouvernementale, qui a enregistré 40 %.Cette enquête a été réalisée du 21 au 25 mars auprès de 2 512 adultes à travers tout le pays, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de deux points.