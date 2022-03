Oscars : Yoon Yeo-jung appelle un lauréat en langue des signes

Photo : YONHAP News

L’actrice sud-coréenne Yoon Yeo-jung a attribué le prix du meilleur acteur dans un second rôle lors de la 94e édition des Oscars qui s’est tenue dimanche à Los Angeles. Avant l’appel du lauréat, le silence a envahi la salle. En langue des signes, Yoon a alors convié Troy Kotsur, atteint d’un handicap auditif, à la rejoindre sur scène pour récupérer son trophée.La comédienne septuagénaire a tenu sa statuette dorée pour qu’il puisse prononcer son discours. Les invités ont également secoué leurs deux mains au-dessus de leur tête en signe d’applaudissement.Kotsur a interprété le rôle du père malentendant dans le film « Coda ». Il était en lice avec de grands concurrents comme Jesse Plemons de « The Power of the Dog » et Ciaran Hinds de « Belfast ». Il est par ailleurs le premier homme sourd a remporté un Oscar.Yoon Yeo-jung a été invitée à ce grand rendez-vous cinématographique en tant que lauréate de l’édition précédente, censée accorder une récompense. Sur le tapis rouge, elle portait un ruban bleu en soutien à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).