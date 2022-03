Le FMI maintient sa prévision de croissance sud-coréenne à 3 % en 2022

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) n’a pas changé sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2022, établie en janvier, à 3 %. Il en a fait état dans un rapport publié aujourd’hui après ses dernières consultations annuelles avec le ministère des Finances et les institutions concernées du pays du Matin clair, parmi lesquelles la Banque de Corée (BOK). Ces discussions ont été menées du 11 au 25 janvier.Selon l’organisation basée à Washington, si le produit intérieur brut (PIB) peut ralentir au premier trimestre sous l'effet de la vague épidémique liée au variant Omicron, il devrait progresser de 3 % sur l’ensemble de l’année, porté notamment par les rallonges budgétaires. L’embellie devrait se poursuivre aussi pour les exportations, en particulier, des produits de haute technologie et les investissements bondir après le second trimestre, suite à l’élimination des goulets d’étranglement au niveau de l’offre.Le FMI s’est pourtant montré pessimiste sur l’inflation et le surplus courant. Effectivement, il a estimé que cette année, les prix devraient augmenter de 3,1 %, soit 0,9 point de plus qu’attendu en octobre dernier et l’excédent courant reculer.Pour 2023, l’institution financière a révisé à la baisse son pronostic de croissance, à 2,8 %, contre 2,9 % anticipés il y a deux mois. Elle table aussi sur une inflation de 2,1 %.L’organisation mondiale a en même temps donné des orientations de politiques monétaires et financières. Selon elle, l’exécutif sud-coréen devra agir, de manière audacieuse, lorsque l’économie sera confrontée à une menace de récession, en particulier de stagflation. Il doit aussi continuer à contrôler la dette des ménages, à accroître la participation du secteur privé dans les offres de logements et celle des femmes au marché du travail.Le FMI salue par ailleurs le fait que le gouvernement a soumis à l’approbation parlementaire l’amendement visant à adopter les règles budgétaires.