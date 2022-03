Six des neuf sud-Coréens entrés illégalement en Ukraine sont toujours sur place

Photo : YONHAP News

Six des neuf sud-Coréens qui ont rejoint l’Ukraine sans autorisation de leur gouvernement demeurent sur place. L’exécutif suppose que la plupart d’entre eux s'y sont rendus pour rejoindre la légion internatonale.Parmi ces neuf personnes, une est déjà rentrée au pays du Matin clair et une autre va lui emboiter le pas. Un autre sud-Coréen a quitté l’Ukraine et séjourne à l’étranger. C’est ce qu’a confirmé hier un responsable des autorités sud-coréennes.Pour rappel, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a fait savoir le 18 mars dernier, que neuf ressortissants dont Rhee Keun, un Navy SEAL reconverti YouTuber, étaient entrés dans ce territoire en guerre sans l’aval de Séoul.Son ministre Chung Eui-yong a de son côté précisé qu’un sud-Coréen y restait en tant que volontaire et que trois étaient joignables. Selon le chef de la diplomatie, les autorités s’efforcent d’en localiser deux autres et de rapatrier au plus vite possible les citoyens présents en Ukraine.Parmi les 25 expatriés sud-coréens encore sur place, 21 ont exprimé leur souhait de ne pas quitter le pays européen.