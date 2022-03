Moon Jae-in reçoit Yoon Suk-yeol et promet sa coopération sur le déplacement du siège de la présidence

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le président Moon Jae-in a reçu hier Yoon Suk-yeol, qui lui succédera le 10 mai, pour un dîner à la Cheongwadae.A l’issue de cette rencontre qui a eu lieu pour la première fois après l’élection du futur chef de l’Etat, le 9 mars, le secrétaire général de ce dernier a annoncé aux journalistes les sujets abordés et le contenu de leurs discussions, à commencer par le dossier le plus épineux, celui du déménagement du siège de la prochaine présidence.A ce propos, Chang Jae-won a affirmé que Yoon avait affiché sa détermination à le relocaliser absolument, évoquant alors le fait que plusieurs ex-présidents de la République, eux, n’ont pas concrétisé ce projet, même s’ils s’y étaient engagés lors de leur campagne électorale.Le locataire de la Maison bleue a alors répondu que ce choix tient entièrement à la volonté et la décision de la prochaine administration. Et d’ajouter qu’il y apportera sa coopération pour débloquer le budget nécessaire, après son étude minutieuse. Il n’est cependant pas certain que cette enveloppe soit examinée en conseil des ministres aujourd’hui.S’agissant du dédommagement des pertes des petits commerces lourdement touchés par l’épidémie de coronavirus, les deux dirigeants en ont partagé la nécessité et plaidé d’emblée pour la poursuite des discussions de travail.Selon Chang, le chef de l’Etat sortant et celui élu n’ont pourtant pas échangé sur l’éventuelle grâce présidentielle de Lee Myung-bak, leur prédécesseur derrière les barreaux, ni sur les nominations à des postes importants que Moon semble tenir à effectuer avant la fin de son mandat, ce qui suscite une certaine colère de l’administration entrante.Autres points à retenir. Moon a souhaité que Yoon réussisse son quinquennat. Son hôte a promis la continuité des bonnes politiques du gouvernement actuel.