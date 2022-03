L'Australie impose ses propres sanctions après plusieurs tirs de missile par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement australien a décrété ses propres repressions contre Pyongyang en réponse à ses essais de missile balistique intercontinental (ICBM).Le ministère australien des Affaires étrangères vient de confirmer avoir assujetti le 25 mars trois entités supplémentaires à des sanctions financières à savoir une société nord-coréenne - Korean Ungum Corporation - et deux entreprises russes - Russian Financial Society et Agrosoyuz Commercial Bank. Selon lui, ces dernières auraient cherché à aider le régime de Kim Jong-un à échapper aux mesures punitives des Nations unies.Plus précisément, la Korean Ungum Corporation est une société fantôme qui a été placée en 2018 sur la liste noire du département du Trésor des Etats-Unis. Agrosoyuz Commercial Bank a également connu le même sort la même année en raison des transactions avec des nord-Coréens. Enfin, la Russian Financial Society a elle aussi été sanctionnée en 2019 pour avoir aidé une entreprise chinoise propriétaire de la Joson Trade Bank, gérée par Pyongyang.Dès sa mise en œuvre, toute transaction avec les individus et les entreprises qui figurent sur ce document est interdite et l’utilisation des biens de ces derniers est limitée.Pour rappel, le ministère australien des Affaires étrangères a estimé que les tests d’ICBM effectués le 27 février et les 5 et 24 mars derniers par la Corée du Nord constituent un risque intolérable dans la région. Il a ensuite souligné l’importance de demander à ceux qui aident le Nord à échapper aux sanctions internationales, d’assumer toutes leurs responsabilités.