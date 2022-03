Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol, qui sera investi le 10 mai, entend divulguer le choix de son candidat au poste de Premier ministre d’ici début avril. Une annonce faite aujourd’hui par sa porte-parole.Lors d’un point de presse, Kim Eun-hye a précisé que le nom du futur chef du gouvernement devrait être connu au plus tard au début du mois prochain, si on prend en considération la procédure de la confirmation par l’Assemblée nationale. Elle a ajouté que tous les efforts possibles étaient déployés en ce moment pour ne pas dépasser cette date.Plusieurs noms commencent déjà à circuler. Parmi eux, Ahn Cheol-soo qui dirige le comité de transition présidentielle et l'ex-chef du gouvernement Han Duck-soo.