Rencontre demain à Hawaï des chefs d’état-major des armées sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Les chefs d’état-major des armées de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se retrouveront demain à Hawaï.D’après l’agence de presse nippone Kyodo News et d’autres sources informées, Won In-choul, Mark Milley et Koji Yamazaki doivent alors échanger sur différents dossiers liés à la région Asie-Pacifique.La date de leur rencontre a été fixée avant le tir du missile balistique intercontinental (ICBM), le 24 mars, par la Corée du Nord. Mais cette fois, les trois généraux discuteront principalement des mesures à prendre face à ce lancement.Pour rappel, leur dernière réunion à trois date de fin avril de l’année dernière, à l’occasion de la prise de fonctions de l’amiral John Aquilino, qui dirige le commandement américain pour l’Indopacifique. Ils ont alors partagé leur préoccupation à l’égard de la menace nucléaire et balistique de Pyongyang et reconfirmé l’importance de la coopération entre leurs pays.