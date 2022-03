Pyonygang aurait testé le 24 mars une version améliorée du Hwasong-15

Photo : YONHAP News

Hwasong-15 ou Hwasong-17, les versions diffèrent. Mais un responsable de l’administration américaine estime que la Corée du Nord a testé jeudi dernier une version améliorée d’un missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasong-15. C’est une information publiée hier par le Washington Post.A en croire l’officiel cité par le quotidien américain, l’engin lancé le 24 mars est une version modernisée du Hwasong-15, dont le dernier tir d’essai remonte à 2017, de manière à ce qu’il puisse voler plus haut et plus longtemps. Ce qui illustre que le régime de Kim Jong-un a fait des progrès graduels pour améliorer ses capacités d’ICBM.Le journal américain a également rapporté que les autorités sud-coréennes concernées constataient elles aussi la différence entre le projectile lancé jeudi et celui de type Hwasong-17.Toujours selon le quotidien, le secrétaire général du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno, lui, a annoncé croire toujours au résultat de la première analyse de son pays, qui considère l’engin comme un nouveau type d’ICBM.Le Nord a annoncé vendredi dernier avoir testé la veille avec succès un nouveau type de missile intercontinental Hwasong-17, surnommé « missile monstre » par les analystes militaires étrangers. Mais des doutes sont apparus sur sa nature.L’armée sud-coréenne conclut pour le moment qu’il s’agissait du Hwasong-15. Le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong a affirmé hier devant le Parlement que les renseignements de Séoul et Washington étaient en train de procéder à une analyse concrète pour en savoir plus.