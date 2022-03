Un cadre dirigeant gagne 21 fois plus qu’un salarié

Photo : YONHAP News

Le cadre le mieux rémunéré a gagné 21 fois plus qu’un employé ordinaire l’année dernière dans les principales entreprises sud-coréennes.C’est ce qu’a confirmé Leaders Index. Ce bureau d’études pour les entreprises a analysé les fiches de paie de 233 sociétés sud-coréennes qui ont publié la liste des employés dont le salaire annuel dépasse les 500 millions de wons, l’équivalent de 372 500 euros, dans leur rapport d’activité 2021.Selon cette étude, le plus gros salaire annuel s’est élevé à 1,88 milliard de wons, à savoir un peu plus de 1,4 million d’euros, alors qu’un simple employé touchait 90,6 millions de wons par an, soit environ 67 500 euros.L’écart de rémunération était le plus important dans une société holding, où le salarié le mieux payé gagnait 47 fois plus que le moins bien rémunéré. Arrivent ensuite le secteur alimentaire (37,7 fois), la distribution (36,9 fois), la pétrochimie (31 fois), les TIC (27,6 fois), les services (26,8 fois) et la sidérurgie (26,3 fois).En revanche, les entreprises financières affichaient le plus faible écart salarial. Le cadre le mieux payé gagnait 7,8 fois plus qu’un travailleur non-cadre. Leaders Index explique cette faible différence par le fait que le salaire annuel dépasse en moyenne les 100 millions de wons (74 500 euros) dans le secteur des finances.L’entreprise dont le fossé était le plus important est SKC, une filiale du conglomérat SK, présent dans la chimie et l'énergie. Son directeur général a perçu plus de 21,3 milliards de wons (15,89 millions d’euros) en 2021, soit 190 fois plus qu’un simple travailleur.A noter que la rémunération annuelle des employés non-cadres était supérieure à 100 millions de wons (74 500 euros) dans 61 sociétés parmi les 233 analysées.