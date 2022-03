Tokyo estime indispensable de bâtir des relations saines avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol a reçu hier l’ambassadeur du Japon à Séoul, Koichi Aiboshi. Le même jour, le secrétaire général du gouvernement nippon a annoncé avoir transmis, par le biais de ce représentant, un message au prochain chef de l’Etat sud-coréen.Selon Hirokazu Matsuno, l’administration de Fumio Kishida a souligné dans cet avis que « les relations saines entre les deux pays voisins étaient indispensables pour assurer la paix et la prospérité dans la région comme dans le monde. »Dans une conférence de presse, Matsuno, également porte-parole du gouvernement, a aussi insisté sur la nécessité pour Séoul et Tokyo de développer leurs liens sur la base de l’amitié et de la coopération qui se sont tissés depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques en 1965. Et d’ajouter attendre de Yoon qu’il fasse preuve de leadership en ce sens.A propos de l’éventuelle rencontre entre les dirigeants des deux Etats, le ministre nippon a affirmé espérer qu’elle aura lieu le plus vite possible.Hier, lors de l’entretien avec l’ambassadeur, le futur numéro un sud-coréen a préconisé de réchauffer rapidement les rapports entre les deux nations à leur niveau passé et de les orienter vers l’avenir, avant d’ajouter que pour y arriver, les deux parties devront déployer davantage d’efforts.