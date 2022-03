COVID-19 : élargissement des consultations en présentiel

Photo : YONHAP News

Les personnes diagnostiquées positives au COVID-19 mais asymptomatiques ou les patients dits légers doivent en principe se soigner à la maison et recourir à des consultations téléphoniques.Si ces individus veulent bénéficier d’une consultation en face à face pour un examen médical ou une hospitalisation de courte durée, non seulement en raison du coronavirus, mais aussi des maladies chroniques, ils sont obligés de se déplacer dans un centre de soins médicaux dédié. Jusqu’à présent, le gouvernement en a désigné un total de 279 à travers le pays.Face à l’augmentation rapide de ces malades, dont le nombre a dépassé les 1,7 million, les autorités sanitaires ont décidé d’autoriser désormais toutes les cliniques à les accueillir, si elles le souhaitent, à partir de demain et du 4 avril, selon leur catégorie.Du côté du bilan quotidien, ces dernières 24 heures, 347 554 nouveaux cas ont été répertoriés. Et 237 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant à 15 423, le total cumulé des morts depuis le début de l’épidémie, et à 0,12 % le taux de létalité.Par ailleurs, le gouvernement continue à recueillir les avis des experts et des collectivités locales avant de réajuster les mesures de distanciation sociale. Le protocole actuellement en vigueur arrivera à son échéance ce dimanche. Les nouvelles contraintes seront annoncées vendredi.