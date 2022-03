Billboard 200 : Stray Kids occupe le trône avec son dernier EP « ODDINARY »

Photo : YONHAP News

Stray Kids entre dans l’histoire de la k-pop en se hissant au sommet du classement américain des meilleures ventes d'albums, mieux connu sous le nom de « Billboard 200 ».Selon l’annonce faite aujourd’hui par le magazine Billboard sur ses réseaux sociaux, le dernier mini-album du boys band baptisé « ODDINARY » a pris la tête du classement Billboard 200 pour la semaine du 2 avril. Ce palmarès est établi compte tenu des ventes d’albums physiques, le volume d’écoutes en streaming converti en nombre d’albums vendus et du nombre de téléchargements.Stray Kids est ainsi devenu le troisième artiste de la musique pop sud-coréenne ayant réalisé un tel exploit, après BTS et SuperM, seulement quatre ans après ses débuts avec son dernier EP sorti le 18 mars.Selon son agence JYP Entertainment, cette première place au Billboard 200 confirme une fois de plus le statut de chef de file de la nouvelle génération occupé notamment par Stray Kids.Le titre « ODDINARY », une contraction des mots anglais « odd » et « ordinary », porte un message selon lequel nous qui sommes ordinaires avons également des côtés singuliers.Dès sa publication, ce disque a réussi à attirer une forte attention du public international. En effet, d’après Hanteo chart, la prévente a dépassé les 1,3 million d’exemplaires et le mini-album s’est écoulé à environ 853 000 unités une semaine après sa sortie. Il a également dominé le classement d’iTunes Top Album Chart dans 56 pays dont les Etats-Unis, l’Australie et le Japon.