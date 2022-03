La Kepco décide de geler le prix unitaire du carburant pour le 2e trimestre

Photo : YONHAP News

La plus grande société publique d’électricité, la Kepco, a finalement décidé de geler le prix unitaire, dit ajusté, du carburant, qu’elle avait voulu augmenter à partir d’avril pour l’appliquer pendant le deuxième trimestre. Elle a pris une telle décision en considération de la propagation continue du COVID-19, de l’inflation élevée et du pouvoir d’achat des sud-Coréens.L’entreprise avait demandé le 16 mars à l’exécutif de l’autoriser à revaloriser le prix en question de 3 wons le kWh, mais celui-ci a sollicité un gel total.En dépit de ce blocage, la facture d’électricité des sud-Coréens augmentera, au final, de 6,9 wons le kWh, dès le mois prochain. La raison : le gouvernement avait déjà annoncé des hausses respectives de 4,9 wons le kWh des cours de base du combustible, en avril et en octobre, ainsi que celle des contributions « climat et environnement » de l’ordre de 2 wons, dès avril.Le montant de la facture d’électricité se divise en gros en quatre parties : le tarif de base, l’énergie fournie elle-même, les contributions en question et le prix ajusté du carburant.A noter aussi que l’an dernier, la Kepco a accusé une perte d’exploitation de 5 800 milliards de wons, soit 4,3 milliards d’euros. De plus, la guerre en Ukraine laisse craindre un préjudice beaucoup plus important au premier trimestre de l’année, dans le sillage de la flambée du prix de revient.