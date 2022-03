Photo : YONHAP News

Les fleurs s’épanouissent, le vent est plus doux et calme et le ciel demeure ensoleillé, les signes du printemps ne trompent pas. Le temps était très agréable aujourd’hui en Corée du Sud. Malgré des températures matinales relativement fraîches – 0°C à Andong, 2°C à Daegu et à Daejeon, ou encore 4°C à Séoul – la journée s’est considérablement réchauffée.En effet, le thermomètre affichait des valeurs très plaisantes : 16°C dans la capitale, 17°C sur toute la côte sud et sur l’île de Jeju, 18°C à Daejeon, 19°C à Gangneung et jusqu’à 20°C à Daegu, entre autres.Un grand ciel bleu a baigné la péninsule, accompagné d’un rayonnant soleil. De plus, pour rendre cette journée encore plus idéale, la qualité de l’air était à un niveau « bon » sur tout le territoire.