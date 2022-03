Les représentants nucléaires sud-coréen et russe échangent sur le lancement de l’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

En dépit du refroidissement des relations sud-coréano-russes en raison de la guerre en Ukraine, les deux nations poursuivent leurs concertations sur le dossier nucléaire nord-coréen.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les représentants nucléaires des deux pays ont discuté, hier, par téléphone de la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne, après le tir d'essai d'un missile balistique intercontinental (ICBM) de la Corée du Nord.A cette occasion, Noh Kyu-duk et Igor Morgulov sont convenus de travailler ensemble pour gérer de manière stable la situation dans la région. Le diplomate sud-coréen a notamment appelé Moscou à jouer un rôle constructif pour que la communauté internationale puisse apporter une « réponse unifiée » destinée à ramener Pyongyang à la table des négociations.Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations unies a convoqué une réunion d'urgence à la suite du test d'ICBM le 24 mars, mais il n'a pas pu adopter un communiqué de presse condamnant cette dernière provocation à cause de l'opposition de la Chine et de la Russie.