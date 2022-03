Séoul : Pyongyang aurait falsifié la vidéo du dernier tir d’ICBM

Photo : YONHAP News

Le missile balistique intercontinental (ICBM) de dernier cri « Hwasong-17 », lancé le 16 mars, a explosé à une basse altitude de quelques kilomètres. Aucun dégât humain n’est à déplorer, mais les débris seraient tombés sur les rizières. Le ministère sud-coréen de la Défense estime que Pyongyang semble avoir alors truqué son dernier tir de projectile dans le but d’assurer la stabilité du régime.Analyses : afin de faire taire les rumeurs, la Corée du Nord aurait donc lancé huit jours plus tard, le 24, un missile du modèle « Hwasong-15 », déjà expérimenté avec succès en 2017. Mais elle a prétendu avoir réussi le test d’un missile « Hwasong-17 ». Le régime de Kim Jong-un aurait en tête d’arborer son développement d’ICBM auprès de la communauté internationale afin de bénéficier d’une marge de manœuvre dans les négociations.Le ministère sud-coréen a avancé quelques raisons qui prouvent que le dernier engin expédié est de type « Hwasong-15 ». Tout d’abord, les caractéristiques du vol du missile sont similaires à ce dernier en termes d’accélération d’ascension et de temps de combustion.Ensuite, à en juger par l’ombre, le lancement a été réalisé l’après-midi alors que la vidéo que le royaume uni a publiée a été prise le matin. De plus, le ciel est clair dans le clip alors que ce jour-là le temps était nuageux à Sunan, le lieu du lancement. Et enfin, les huit jours séparant les deux démonstrations de force sont loin d’être suffisants pour analyser l’échec du test d’un missile.