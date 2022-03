Le salaire des hommes était 1,43 fois supérieur à celui des femmes dans les grandes entreprises

Photo : YONHAP News

Le salaire des employés masculins était 1,43 fois plus élevé que celui des employés féminins dans les grandes entreprises en 2021.D’après les informations publiées par CEO Score, une société d’analyse des données des firmes, le salaire moyen des hommes était de 101,4 millions de wons (75 400 euros) contre 71,1 millions de wons (53 000 euros) perçus par des femmes dans 284 grandes sociétés.Cet écart est en baisse depuis 2019 où ce chiffre était de 1,5. En 2020, il était de 1,47. Cette réduction de différence salariale entre les deux sexes s’expliquerait notamment par l’accroissement des cadres féminins dans ces compagnies.Par ailleurs, le nombre d’employés temporaires, dont la durée du contrat ne dépasse pas un mois, des travailleurs sur des sites de construction ou des aides-cuisiniers, entre autres, a reculé le mois dernier pour le dixième mois consécutif, notamment chez les hommes quinquagénaires.Selon l’analyse avancée par le portail national des statistiques (Kosis) et l’agence de presse Yonhap, leur nombre a reculé de 149 000 sur un an en s’établissant à un peu plus d’un million en février dernier.A en croire à un responsable de l’Institut national des statistiques (Kostat), cette tendance s’expliquerait notamment par l’augmentation de l’automatisation des processus industriels d’où l’instabilité d’emploi chez les classes vulnérables.