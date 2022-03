La Corée du Nord promeut « Pyongyang Marathon » et un programme touristique pour les seniors

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a bloqué ses frontières depuis plus de deux ans suite à l’éclatement du COVID-19, « DPR Korea Tour », un site internet touristique, géré par le régime, a affiché les publications de promotion pour le marathon de Pyongyang et un programme d’échanges culturels entre les aînés nord-coréen et chinois.Vu que les détails de ces évènements ne sont pas présentés, il est fort probable qu’il s’agit plutôt d’une communication publique dans le sens propre et non pas d’un signe de la relance des projets touristiques.Pour rappel, le royaume ermite a organisé chaque année depuis 1981 cette rencontre sportive en avril pour célébrer l’anniversaire de son fondateur Kim Il-sung, ledit « Jour du Soleil » à savoir le 15 avril. Mais depuis le début de la pandémie, Pyongyang l’a de nouveau annulé et ce pour la troisième année consécutive.Quant au programme touristique pour les personnes âgées, le site s’est contenté de rappeler qu’il a eu lieu chaque année entre 2012 et 2019 à dans la capitale.