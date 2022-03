COVID-19 : les cabinets qui accueillent les patients en présentiel seront multipliés

Photo : YONHAP News

Désormais, les patients du COVID-19 qui se soignent à domicile auront plus de choix quand ils souhaitent consulter un médecin en face à face. Les critères de la qualification d’un établissement médical destiné à ces derniers ont été allégés. Les hôpitaux peuvent s’y inscrire à partir d’aujourd’hui et les cabinets à compter de lundi prochain. Ils peuvent directement offrir un service sans subir d’examen.Auparavant, principalement les cliniques de médecine respiratoire pouvaient accueillir les individus touchés par l’épidémie, mais désormais, d’autres types de docteurs comme les orthopédistes et ceux en médecine orientale peuvent aussi accorder leurs soins.Cela permet ainsi aux patients de se faire traiter pour des maladies autres que le COVID-19. Même s’ils sont en confinement, la sortie est autorisée pour se rendre à un établissement hospitalier. Le gouvernement a désigné 279 centres médicaux depuis décembre dernier.Par ailleurs, la vaccination destinée aux enfants de 5 à 11 ans sera lancée demain. Les vaccins de Pfizer seront utilisés. Les autorités sanitaires ont préconisé d’administrer surtout les jeunes à immunité faible, diabétiques, et en situation d’obésité ou souffrant d’une maladie chronique. Pour les autres bambins, elles ont laissé le choix aux parents.En 24 heures, 424 641 nouveaux cas ont été détectés en Corée du Sud. Le chiffre qui est tombé en dessous de 190 000 avant-hier a augmenté de nouveau, mais il reste inférieur par rapport à il y a sept jours. Le gouvernement a analysé que la vague Omicron avait commencé à ralentir après 11 semaines.Néanmoins, le nombre de patients en réanimation a atteint son niveau le plus élevé avec 1 301, tandis que celui de morts s'est accru de 432, le deuxième taux le plus important depuis le début de la crise sanitaire.Enfin, l’exécutif recueille l'opinion des différents milieux pour modifier les mesures de distanciation sociale. Pour le moment, les habitants peuvent se réunir au maximum à huit, et le couvre-feu des commerces est fixé à 23h. Les nouvelles directives seront publiées vendredi.