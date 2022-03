Washington examine toujours le dernier tir d’ICBM de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense est toujours en cours d’analyse du dernier tir d’essai du missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang. C’est ce qu'a affirmé son porte-parole John Kirby hier dans un briefing, refusant néanmoins de se prononcer davantage sur le sujet.Pour rappel, le ministère sud-coréen de la Défense a évalué que l'engin lancé est de type « Hwasong-15 » contrairement à l’argument de la Corée du Nord qui prétend avoir projeté un « Hwasong-17 ».Toujour selon Kirby, le Pentagone a toujours été clair sur le fait que le programme balistique du pays communiste représente une menace dans la région, et il se préoccupe de ses tentatives de développer constamment sa capacité nucléaire.D’après Radio Free Asia (RFA), le chef d'état-major du Commandement indopacifique des Etats-Unis, James Jarrard, a pour sa part annoncé le même jour renforcer les compétences de défense intégrées contre les ICBM du royaume ermite. Il s’agit d’un système de détection et de traçage des projectiles ennemis en mobilisant tous les moyens terrestres, aériens et spatiaux pour les intercepter.A en croire Jarrad, pour y parvenir, des équipements de repérage précoce et un dispositif de connexion des réseaux des principaux alliés sont nécessaires. En effet, le département américain de la Défense a autorisé le 5 mars l’initiative JADC2 (Joint All-Domain Command and Control) consistant à unir les méthodes de capteur et de commandement de toutes les armées afin de faire face à la menace nord-coréenne.