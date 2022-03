Mondial 2022 : la Corée du Sud concède sa première défaite face aux Emirats arabes unis

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne s’est inclinée hier soir à Dubaï contre les Emirats arabes unis (EAU), 1 à 0, pour le dernier match des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du monde de football 2022, qui se déroulera en fin d’année, au Qatar. L’unique but de la rencontre est signé Harib Abdalla Suhail.Pour rappel, la Corée du Sud a déjà validé son ticket pour le Mondial 2022, mais en encaissant sa première défaite dans la compétition, son ambition de terminer leader de la phase de poule est finalement tombée à l’eau.En effet, un peu plus tôt dans la soirée, l’Iran s’est imposé face au Liban (2-0) et a chipé la tête du classement aux guerriers de Taeguk. Présentant un bilan de sept victoires, deux matches nuls et une défaite, les hommes de Paulo Bento terminent donc deuxième avec 23 points, à deux unités de la première place.Les EAU, quant à eux, terminent 3e du groupe A, et affronteront en barrage l’Australie.