Ahn Cheol-soo n’envisage pas d’être Premier ministre

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo, le chef du comité de transition du président élu, ne rejoindra pas la prochaine administration. Il a tenu ces propos ce matin lors d’une conférence de presse en balayant la rumeur concernant sa désignation au poste de Premier ministre.Ahn a annoncé avoir pris cette décision afin d’alléger la charge du futur chef de l’Etat, Yoon Suk-yeol, et pour que ce dernier puisse mettre en place librement sa politique. Il s’est tout de même engagé à recommander des candidats transparents et compétents.Le médecin et homme d’affaires a affirmé qu’il avait besoin de temps pour se ressourcer et qu’il s’investirait dans l’élargissement du soutien à sa formation qui est actuellement en négociation pour une fusion avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation gouvernementale conservatrice.A propos de son intention de diriger le PPP plus tard, Ahn a indiqué qu’il envisagerait cette possibilité dans un an lorsque le mandat du chef actuel Lee Jun-seok prendra fin.Par ailleurs, Yoon Suk-yeol devrait annoncer le nom de son premier Premier ministre ce week-end.