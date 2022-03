La majorité et l’opposition sont convenues de la nécessité de l’additif au budget

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition ont partagé la nécessité de l’établissement de l’additif au budget pour dédommager rapidement les petits commerçants frappés par la pandémie du Covid-19.Le patron du groupe parlementaire du Minjoo, Park Hong-keun, et son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Gi-hyeon, se sont retrouvés à l’Assemblée nationale ce matin afin de discuter non seulement de la rallonge budgétaire, mais aussi sur des enjeux de la loi électorale à l’approche des régionales prévues le 1er juin prochain.Lors du point de presse, les deux hommes ont confirmé l’organisation d’une séance plénière le 5 avril où les projets de loi liés à la vie du peuple seront discutés en priorité. En ce qui concerne le volume du budget supplémentaire, le gouvernement et le comité de transition le détermineront.Par rapport à la question de la loi électorale, des discussions supplémentaires se poursuiveront autour de la modification du nombre d'élus locaux dans les villes métropolitaines ainsi que l'introduction du système de moyenne et grande circonscription qui consiste à élire au moins deux conseillers municipaux dans chaque division.