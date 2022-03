COVID-19 : les patients « longue durée » en augmentation

Photo : KBS News

Alors que le nombre cumulé des patients affectés par le COVID-19 a dépassé la barre des 12 millions en Corée du Sud, beaucoup déplorent des effets secondaires même après la fin de la quarantaine.Ces symptômes, tels que la toux ou une sensation de fatigue qui se prolongent pendant longtemps après la levée du confinement s’appellent « long-COVID ».Kim Song-hee, une trentenaire atteinte par le virus au début du mois, par exemple, souffre toujours de toux et de douleurs à la gorge même si cela fait plus de 20 jours que son isolement a pris fin. Selon sa médecin, Lee Young-mi, la gorge de la patiente n’est pas trop enflée ni trop rouge, mais une multitude de cas souffrent de légers symptômes liés à cette partie du corps.L’hôpital où elle travaille a créé une clinique de rétablissement pour soigner ces malades. Et 20 à 30 personnes s’y rendent par jour, depuis son ouverture le 11 mars dernier.D’après l’analyse faite, la plupart d’entre eux sont en proie à des toux et plus de la moitié ressentent une certaine fatigue et une inflammation du pharynx. De plus, dans certains cas, une douleur dans la poitrine, une dégradation des troubles cognitifs et des vertiges ont été observés.Dans ce contexte, les autorités sanitaires trouvent ces effets secondaires graves. Elles envisagent de publier les résultats d’une étude menée conjointement avec le secteur privé.