Le taux de prêt hypothécaire s’élève jusqu’à 6 %

Photo : KBS News

Le taux de crédit hypothécaire des banques sud-coréennes continue de s’accroître et dépasse désormais les 6 %. Un produit de Woori Bank a affiché hier un taux d’intérêt entre 4,1 % et 6,01 %. Il reflète le taux des bons du Trésor de cinq ans des trois derniers jours.La banque Woori ne fait pas exception. Les prêts similaires des autres établissements affichaient un niveau identique aux taux d’intérêt. Hana Bank a enregistré 5,94 % et Nonghyup Bank, 5 %.Si on suppose avoir effectué un prêt de 300 millions de wons soit 223 000 euros à un taux de 5 %, la commission mensuelle s’établit à 1,25 million de wons, soit 930 euros. En revanche, quand celui-ci s’élève à 6 %, il faut verser 1,5 million de wons, l’équivalent de 1 100 euros. Ce qui est un fardeau pour les ménages.Cet accroissement s’explique par l’augmentation du taux des obligations américaines qui a eu un effet domino sur ceux des autres pays. Et cette situation devrait se poursuivre. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a récemment évoqué la possibilité de revaloriser le taux directeur de 0,5 point en une fois. Si c’est le cas, la Banque de Corée (BOK) devrait également relever son taux directeur plusieurs fois cette année. C’est pourquoi certains craignent que le taux de prêt hypothécaire franchisse le seuil de 7 %.Ce n’est pas tout. Si le président élu Yoon Suk-yeol émet des titres d’Etat pour établir un additif au budget de 50 000 milliards de wons, soit 37 milliards d’euros, afin d’indemniser les petits commerçants frappés par le COVID-19, le chiffre risque de grimper davantage.