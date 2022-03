Météo : journée assez capricieuse

Photo : YONHAP News

Après le grand ciel bleu de la veille, de nombreux et épais nuages étaient de sortie ce mercredi. Et la pluie s’est invitée sur la quasi-totalité de la péninsule.Ce matin, les sud-Coréens se sont réveillés avec un voile gris au-dessus de leur tête. Peu après midi, les habitants de certaines régions, dont la zone métropolitaine, ont eu le droit à des averses. Celles-ci devraient se prolonger jusqu’en fin d’après-midi ou au pire dans la soirée.Du côté des températures, elles sont sensiblement identiques à celles des derniers jours. Dans la matinée, le mercure se situait aux entre 3°C et 7°C avec des pics à 10°C à Gangneung et à Busan et la maximale sur l’île de Jeju avec 13°C. Dans l’après-midi, malgré les précipitations, le thermomètre ne s’est pas rafraîchi : 15°C à Séoul, 18°C à Daejeon, 19°C à Jeju ou encore 21°C à Daegu.