La Corée du Sud teste avec succès un lanceur spatial à combustible solide

Photo : KBS News

La Corée du Sud a réussi sa première expérimentation d’une fusée spatiale à combustible solide. L’Agence pour le développement de la défense (ADD) a déclaré cet après-midi avoir effectué un tir d’essai de cet engin mis au point avec des technologies sud-coréennes.Ce lanceur a un double avantage : il est capable d’envoyer des satellites de reconnaissance en orbite à un coût moins élevé et son expédition nécessite moins de temps. En plus, il a une structure plus simple par rapport à celui à combustible liquide, une condition favorable à une production massive.Le ministère de la Défense et l’ADD ont démarré son développement à la suite de la levée de la directive américaine sur les missiles sud-coréens en mai 2021 qui a permis d’élargir la portée et le poids des projectiles. En juillet dernier, le test de combustion s’est soldé par un succès et huit mois plus tard, le premier tir d’essai a été réalisé. A cette occasion, les performances de l’engin comme la séparation des étages et la technique du contrôle d’attitude de l’étage supérieur ont été vérifiées.Selon le ministère, cet exploit marque un tournant pour le renforcement de la défense nationale liée à la surveillance spatiale dans le contexte où Pyongyang tire des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en enfreignant son moratoire.La fusée équipée d’un satellite sera lancée après les examens supplémentaires. Les autorités militaires comptent poursuivre la conception de projectiles spatiaux capables de mettre en orbite terrestre basse des satellites de petite taille.