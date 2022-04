League of Legends : Busan accueille le Mid-Season Invitational 2022

Photo : YONHAP News

Le Mid-Season Invitationnal (MSI) de League of Legends (LoL), édité par le développeur de jeux vidéo Riot Games, se déroulera en mai à Busan, la deuxième ville du pays du Matin clair située dans le sud-est.Le MSI est un événement qui réunit les champions du Spring Split des ligues régionales majeures pour un tournoi de mi-saison. Il est le deuxième plus important rendez-vous international après les Championnats du monde.L'édition 2021 a réuni jusqu'à 23 millions de spectateurs simultanés, dont 10 millions par minute en moyenne.Selon la municipalité de Busan, le coup d'envoi sera donné le 10 mai et le tournoi se jouera entre les 11 meilleurs équipes au monde jusqu'au 29 mai au Bexco, le centre des expositions et des congrès. Quelques 400 joueurs et leurs staffs seront présents.La grande ville portuaire prépare en concertation avec l’organisateur de l'événement une salle pouvant accueillir au total 10 000 spectateurs.Par ailleurs, le MSI sera une très bonne occasion pour promouvoir sa candidature pour l'Exposition universelle de 2030. En effet, l'emblème de Busan sera introduit dans la vidéo de promotion de cet événement.La dernière édition a été remportée par la formation chinoise Royal Never Give Up.