COVID-19 : les indicateurs épidémiques évoluent dans le bon sens

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en une semaine, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé, hier, au-dessus de la barre des 400 000. Cela dit, les autorités sanitaires estiment que l’épidémie ralentit en douceur.Par ailleurs, des tests d’anticorps seront effectués sur un total de 10 000 personnes, y compris des enfants, et ce sur proposition du comité de transition présidentielle de Yoon Suk-yeol. L’enjeu est de rechercher la présence d’anticorps dirigés contre le virus.Ce comité a également demandé au gouvernement d’alléger les restrictions sanitaires, à condition bien évidemment de vérifier d’abord si la baisse des contaminations est bel et bien entamée. Les nouvelles mesures à appliquer dès lundi prochain seront annoncées demain.L’exécutif a aussi décidé de faire en sorte que les résidents des Ehpad soient transférés vers un hôpital le plus rapidement possible, lorsqu’ils contractent le coronavirus et développent ensuite une forme grave de l’infection. Il entend également autoriser ces pensionnaires âgés de plus de 65 ans à être hospitalisés, même s’ils présentent de légers symptômes de la maladie.Les livraisons supplémentaires de 45 000 doses de Paxlovid, la pilule anti-COVID élaborée par le laboratoire américain Pfizer, sont attendues dans la journée en Corée du Sud.Et c’est aujourd’hui que le pays lance la vaccination pour les enfants âgés de cinq à onze ans. Elle est possible dans quelque 1 200 établissements médicaux à travers le pays. A noter que la présence de l’un des deux parents ou de son représentant légal accompagnateur est nécessaire.