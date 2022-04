Time : BTS fait encore une fois la couverture

Photo : YONHAP News

Le Time vient de dévoiler les 100 entreprises les plus influentes du monde. Y figure Hybe, l’agence du boysband BTS. Son patron, le célèbre producteur Bang Si-hyuk, et les sept jeunes hommes ont ainsi posé pour la couverture de ce magazine américain.En rendant publique cette liste, la revue a expliqué mercredi l’impact que Bang et son septuor apportaient au monde des affaires et au marché de la musique.L’agence sud-coréenne faisait déjà partie de ce prestigieux classement l’année dernière aux côtés de grandes firmes telles que Apple, Pfizer et Rivian, constructeur automobile de véhicules électriques.Pour le Time, Hybe n'est pas seulement une société de divertissement ni une agence de talents. Petit incubateur d'artistes au début, cette société est devenue aujourd'hui un groupe polyvalent doté de propriétés intellectuelles, comparé à Disney.Effectivement, cette dernière a racheté Ithaca Holdings et a étendu ses activités aux Etats-Unis et au Japon. Elle est d'ailleurs entrée dans le secteur du jeton non fongible (NFT) et gère Weverse, la communauté de fans sur les réseaux sociaux.Pour rappel, BTS était déjà en couverture du Time en décembre 2021 et en 2018.