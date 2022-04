Déclaration de patrimoine : Moon Jae-in s’est enrichi depuis son investiture

Photo : YONHAP News

Le comité d’éthique du gouvernement a publié aujourd’hui au journal officiel les déclarations de patrimoine de hauts fonctionnaires, de députés et de chefs de collectivités locales.Cette année, le président Moon Jae-in a déclaré 2,19 milliards de wons d’actifs, soit 1,62 million d’euros, soit une hausse d’environ 110 million de wons en un an. En 2021, le chef de l’Etat sortant et son épouse avaient souscrit un crédit de 1,48 milliard de wons pour financer la construction de leur résidence privée à Yangsan dans le sud-est du territoire, où ils habiteront après le mandat présidentiel.La Cheongwadae a également rendu publique l’évolution des biens de son locataire depuis son investiture il y a cinq ans. Son patrimoine net a progressé entre le début et la fin de son quinquennat, avec un surplus d’environ 300 millions de wons. Il s’est donc enrichi depuis son élection.Du côté des actifs que possèdent ses conseillers dont le secrétaire général Yoo Young-min, ils sont de 1,9 milliard de wons en moyenne. Parmi eux, Nam Young-sook, qui donne au chef de l’Etat des conseils sur l’économie, est la plus riche. Elle et ses parents ont déclaré un total de 7,5 milliards de wons.Et à l’Assemblée nationale, l’élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, Chun Bong-min, domine le classement des plus grosses fortunes, avec 106 milliards de wons. Le patrimoine moyen de 289 des 300 élus est de 3,1 milliards de wons. Celui des 11 autres parlementaires qui cumulent les fonctions de ministres ou d’autres postes n’y est pas calculé.