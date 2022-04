Les associations des femmes s'opposent à l'abolition du ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille

Photo : YONHAP News

Confronté à la contestation sur l'abolition du ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, d’après la promesse élétorale du président élu Yoon Suk-yeol, le comité de transition du pouvoir a organisé hier une réunion avec des organisations de lutte contre l'inégalité des sexes.Kim-Min Moon-jung, présidente de la Fédération des associations des femmes (KWAU) a mis en avant la nécessité de renforcer davantage la politique de parité des genres, s'appuyant sur les indicateurs tels qu’un fossé salarial entre les hommes et les femmes et le plafond de verre toujours solide.Les ONG présentes à cette rencontre ont d'ailleurs demandé via une déclaration au comité de mettre en place une institution chargée d'établir plus activement des politiques d'égalité des sexes. Et les militantes sont descendues dans les rues pendant que la réunion se déroulait, pour encourager les délégués qui s'entretenaient avec le comité.Won Young-he, présidente de l'Association chrétienne des jeunes femmes de Corée (Korea YWCA), a elle aussi souligné qu'il serait temps, non pas de supprimer le ministère en question, mais d'élargir ses rôles.En effet, la fédération a demandé au futur exécutif de créer le ministère de la Famille chargé de la famille, de l'adolescence et du bien-être et d'installer un département de l'égalité des sexes à chaque ministère.Le président du comité de transition Ahn Cheol-soo a répondu que l'organisation du nouveau gouvernement devait s'adapter à l'ère nouvelle et que le futur président en déciderait. Et d'ajouter que son équipe préparerait quelques solutions possibles reflétant ces propositions.Selon des observateurs, le ministère qui risque d'être disloqué pourrait être remplacé par le ministère de la Famille et de la Démographie ou celui de la Famille et du Bien-être.