Déclaration de patrimoine : de hauts fonctionnaires affichent des actifs moyens de 1,6 milliard de wons

Le comité d’éthique du gouvernement a également rendu publique aujourd’hui la situation patrimoniale des membres du gouvernement ou des élus locaux. Pas moins de 1 900 personnes sont concernées. Elles ont fait état d’une moyenne de 1,6 milliard de wons (1,18 million d’euros).Et les actifs de 80 % de ces intéressés ont augmenté de 160 millions de wons, soit 133 000 euros, en un an : 90 millions grâce à la revalorisation des logements et des actions qu’elles possèdent et 70 millions dus à l’épargne de leur salaire et à la succession.Le ministre de la Législation a déclaré le plus gros patrimoine, avec plus de 35 milliards de wons (quasiment 26 millions d’euros), soit une progression de 23 milliards de wons (17 millions d’euros) sur un an. La valeur des actions non cotées que Lee Kang-seop et sa famille détiennent a été multipliée par neuf.Le Premier ministre Kim Boo-kyum, lui, a affiché un actif de 1,5 milliard de wons. Parmi les membres du conseil des ministres, la ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille Chung Young-ae et celle de l’Education Yoo Eun-hae ont déclaré le patrimoine le plus élevé et le plus modeste, respectivement avec 4,5 milliards et 160 millions de wons (respectivement 3,3 millions d’euros et un peu moins de 120 000 euros).Parmi les élus locaux, le maire de Séoul Oh Se-hoon est le plus riche avec 5,9 milliards de wons, l’équivalent de 4,36 millions d’euros.