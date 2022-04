Période de sensibilisation appliquée pour l’interdiction des produits jetables

Photo : YONHAP News

A partir de demain, le 1er avril, l’utilisation du plastique à usage unique sera de nouveau interdite dans les cafés et les restaurants en Corée du Sud. Mais le ministère de l'Environnement a décidé d'instaurer une période de sensibilisation et d'orientation, au lieu de passer immédiatement aux sanctions.Le ministère a expliqué hier le motif de cette décision : d'éventuelles tensions entre les commerçants et les consommateurs qui préféreraient des gobelets en plastique à usage unique en raison de la pandémie, d'une part, et des charges financières qui risquent de peser sur les entrepreneurs déjà durement frappés par les mesures de distanciation sociale, d'autre part.Les verres ou assiettes en plastique jetables ont été interdites pour la première fois en août 2018 mais réautorisées depuis février 2020 en pleine propagation du COVID-19.Mais face à l'augmentation fulgurante des déchets suite à la pandémie, qui entraînait par exemple la consommation à distance, le gouvernement a annoncé en janvier sa décision de prohiber de nouveau leur utilisation. La fin de la période de tolérance sera fixée en fonction de l'évolution épidémiologique.Le responsable du cycle des ressources naturelles du ministère a appelé les concitoyens à soutenir les efforts déployés par les commerçants pour réduire les détritus plastiques.