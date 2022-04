Yoon Suk-yeol au téléphone avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte

Photo : KBS News

Le président élu Yoon Suk-yeol poursuit ses entretiens téléphoniques avec les dirigeants étrangers. Hier, il a eu un échange, cette fois avec le Premier ministre des Pays-Bas Mark Rutte. L’occasion pour les deux hommes d’affirmer que Séoul et Amsterdam maintiennent leur partenariat global tourné vers l’avenir et continuent à élargir leurs relations d’amitié.Le prochain numéro un sud-coréen a alors proposé d’étendre la coopération entre les deux pays, plus particulièrement dans le secteur des semi-conducteurs, surnommé souvent « le riz des industries futures ». En retour, le chef du gouvernement néerlandais a indiqué que cette collaboration permettrait d’obtenir d’importants effets de synergie, d’autant que les deux pays sont déjà leaders mondiaux de la filière.Yoon et Rutte ont aussi partagé leur grave préoccupation à l’égard des récents tirs de projectiles nord-coréens présumés être des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Dans la foulée, ils se sont mis d’accord pour agir de manière plus solidaire au sein des organisations internationales pour la paix et la stabilité dans la péninsule comme en Asie de l’Est.Le Premier ministre hollandais a également demandé au futur président d’effectuer, au plus vite après son investiture, une visite d’Etat dans son pays. Une invitation acceptée par celui-ci.