L’Otan invite la Corée du Sud à la prochaine conférence diplomatique de ses membres

Photo : YONHAP News

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) a annoncé hier qu’elle tiendrait une conférence des ministres des Affaires étrangères de ses 30 pays membres, les 6 et 7 avril à son siège à Bruxelles.Dans un communiqué de presse, l’Alliance atlantique a précisé que quatre Etats d’Asie-Pacifique (la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) et quatre autres d’Europe que sont l’Ukraine, la Finlande, la Suède et la Géorgie, seraient invités à la première session du 7 avril.Le patron de l'Otan Jens Stoltenberg en avait d’ores et déjà fait part le 14 mars, lors de son échange téléphonique avec le chef de la diplomatie sud-coréenne Chung Eui-yong.Le pays du Matin clair a rejoint en 2006 le programme de partenariat global de l’Otan. Depuis, les deux parties coopèrent dans divers domaines allant de la non-prolifération à la lutte contre le terrorisme.