Ballon de la Coupe du monde au Qatar : Son Heung-min participe au clip de présentation

Photo : YONHAP News

La FIFA a dévoilé hier sur son site internet le ballon officiel de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il est présenté en compagnie de deux footballeurs phares, le sud-Coréen Son Heung-min et l'Argentin Lionel Messi, entre autres.Baptisé « Al Rihla », qui signifie « voyage » en arabe, le ballon homologué permet d’obtenir des trajectoires plus rapides et précises que ses prédécesseurs. La technologie « Speedcell » intégrée dans la housse composée de vingt pièces en polyuréthane dotées de saillies spécifiques, offre une précision et une stabilité du vol remarquable.« Al Rihla » est le premier ballon officiel conçu écologiquement, à partir d'encre et d’adhésifs à base d’eau. Et selon Adidas, l'équipementier sportif allemand et fabricant du ballon, celui-ci a tiré son inspiration de la culture et de l'architecture du Qatar.