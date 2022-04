COVID-19 : le nombre de patients en soins intensifs au-dessus de 1 000 pour le 24e jour de suite

Photo : YONHAP News

En 24 heures, 320 743 personnes ont été testées positives au COVID-19. Le nombre des habitants ayant contracté la maladie a désormais franchi le seuil des 13 millions. Autrement dit, un sud-Coréen sur quatre a été contaminé par le coronavirus.Selon les données recueillies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Corée du Sud comptabilise le plus grand nombre d’infections confirmées dans le monde pour la quatrième semaine de suite.Toujours ces dernières 24 heures, 375 décès supplémentaires ont été recensés, portant le total cumulé de victimes à 16 200 personnes, soit une proportion de quelque 300 décès pour un million d'habitants. Ce qui représente cependant un dixième du chiffre dont font état les Etats-Unis. Pourtant, récemment, le nombre de morts progresse rapidement. La vigilance est donc toujours de mise.S’agissant des patients admis en soins intensifs, le pays en compte désormais 1 315, 14 de plus qu’hier. Leur nombre reste supérieur à 1 000 pour le 24e jour d’affilée.En résumé, le nombre de nouveaux cas ralentit, tandis que celui de morts, de malades atteints de forme grave et de patients se soignant à domicile continue de progresser.Côté vaccination : plus de 86 % de la population a reçu les deux injections et 63 % la dose de rappel.Dans ce contexte, la vaccination des 5-11 ans a commencé aujourd’hui. Si elle n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé aux parents de faire vacciner leurs enfants présentant des risques élevés d’aggravation du virus.