Le comité de transition de Yoon Suk-yeol fustige le choix du nouveau patron de DSME

Photo : YONHAP News

La guerre des nerfs semble recommencer entre l’administration sortante et celle entrante autour des nominations à la tête des entreprises publiques. Cette fois, le choix du nouveau patron de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) est sur la sellette.Lundi, Park Doo-sun a été élu nouveau dirigeant du constructeur naval, dont la banque publique, la KDB, est le principal actionnaire. Il est connu comme étant un camarade d’université du petit frère de Moon Jae-in.Le comité de transition du président élu Yoon Suk-yeol n’a pas tardé à réagir. Il a dénoncé une nomination « insensée et éhontée ». Il est allé jusqu’à dire qu’il demandera à la Cour des comptes de mener une inspection minutieuse sur cette affaire.La Maison bleue a aussitôt répliqué, en évoquant le fait qu’elle ne lorgnait pas du tout le poste en question, mais que la compagnie avait simplement besoin d’un expert chevronné dans le domaine de la gestion.Par ailleurs, le comité a annoncé comme promis qu'il dévoilerait début avril, ce week-end au plus tôt, le nom du candidat au poste de Premier ministre du futur chef de l’Etat.Enfin, à propos du déménagement du siège de la présidence de la République, les représentants du dirigeant sortant et de son successeur élu reprendront bientôt leurs négociations de travail. Le comité a aussi reconfirmé que le secrétariat chargé de l’épouse du président disparaîtrait, comme le candidat Yoon s’y était engagé pendant sa campagne.