Photo : YONHAP News

Le temps ne s’est pas véritablement levé aujourd’hui au pays du Matin clair. D’importants nuages étaient encore présents dans le ciel. Gris sur toute la péninsule, il s’est très légèrement éclairci au nord dans l’après-midi. Par ailleurs, il a plu toute la journée à Gangneung, dans le nord-est et par intermittence à Yeosu, ville côtière du sud.Ce matin, le mercure était nettement plus élevé qu’hier. Il affichait d’ores et déjà environ 10°C sur tout le territoire. Les températures sont ensuite devenues plus disparates : 8°C à Gangneung, 11°C à Andong, 14°C à Séoul et à Busan, 16°C à Daejeon, ou encore 18°C sur l’île de Jeju.