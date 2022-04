CNN : Washington considère que Pyongyang se prépare pour un nouvel essai nucléaire

Photo : KBS News

Les Etats-Unis considèrent que la Corée du Nord se prépare désormais à effectuer un nouvel essai nucléaire, après une série inhabituelle de tirs de missiles depuis le début de l’année. C’est ce qu’a rapporté CNN.D’après cinq responsables de l’administration de Joe Biden, cités par la télévision américaine, Pyongyang a bel et bien relancé les travaux sur le site d'essais nucléaires à Punggye-ri, dans le nord-est de son territoire. Des travaux destinés à restaurer les tunnels détruits en 2018 et jugés importants pour reprendre une expérience atomique souterraine. Séoul a récemment évoqué la même hypothèse.Pour ces officiels américains, la date de l’éventuel test dépendra de la vitesse de la restauration et le pays communiste pourrait aussi tirer un nouveau missile balistique dans plusieurs semaines.A ce propos, le Pentagone étudie des mesures militaires en réponse au récent lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par le Nord, selon la chaîne américaine. Il peut s’agir de vols de ses bombardiers stratégiques, du déploiement de ses navires de guerre ou encore du renforcement de ses exercices.