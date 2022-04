COVID-19 : la jauge des rassemblements privés à 10 personnes et les cafés ouverts jusqu’à minuit

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’alléger la restriction anti-COVID des rassemblements privés pour augmenter la jauge de huit à dix personnes, et de prolonger les horaires d’ouverture jusqu’à minuit, contre 23h actuellement, dans les établissements à haute fréquentation. Ces derniers englobent notamment les cafés, les restaurants, les karaokés, les lieux de vie nocturne, les cybercafés, les salles de cinéma et de sport, et celles de spectacles, entre autres.Et cette nouvelle mesure sera appliquée à partir de lundi prochain pour une durée de deux semaines.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a présenté, ce matin, un tel changement à l’issue d’une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Au cours de ses trois précédentes révisions, l’exécutif a prolongé d’abord l’ouverture pour les établissements à haute fréquentation de 21h à 22h, et ensuite de 22h à 23h, avant d’augmenter la jauge des rassemblements privés de six à huit personnes.La levée totale du dispositif de distanciation sociale sera envisagée lorsque le pays aura dépassé assurément le pic de contamination et que le bilan quotidien connaîtra une baisse soutenue. Vu l’évolution actuelle, il pourra y procéder la prochaine fois.Côté bilan, la Corée du Sud a enregistré 280 273 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, soit une baisse d’environ 40 000 contaminations par rapport à hier.Le pays déplore 360 nouveaux décès, soit son plus haut niveau. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 1 299.