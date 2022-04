Record mensuel des exportations et des importations en mars

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les exportations sud-coréennes ont fait un bond de 18,2 % sur un an pour totaliser 63,4 milliards de dollars, soit le plus haut niveau mensuel depuis l’établissement des premières statistiques concernées en 1956.C’est ce que montrent les dernières données publiées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce.Cette hausse s’explique par le record des ventes à l’étranger de produits « made in Korea » réalisées dans les domaines des semi-conducteurs et de la pétrochimie. Par ailleurs, le progrès des exportations des produits sud-coréens a été observé pour le 17e mois consécutif.En mars 2022, les importations ont également atteint un niveau record mensuel. Elles ont augmenté de 27,9 % en glissement annuel pour s’établir à 63,6 milliards de dollars, ce à cause de la flambée des prix d’énergies et d’une forte hausse des achats de biens intermédiaires.En conséquence, la balance commerciale a viré au rouge en accusant un déficit de 140 millions de dollars.